В ексклюзивній сукні від Alexander McQueen: Джулія Робертс сяяла на прем'єрі фільму в Лондоні

Джулія Робертс та Джордж Клуні відвідали світову прем'єру фільму "Квиток до раю" в Лондоні.

54-річна Робертс вийшла на доріжку в зшитій спеціально на замовлення сукні від Alexander McQueen і короткому смокінгу. Аутфіт зірка доповнила чорними гостроносими туфлями на підборах.

Джулія Робертс / Фото: Associated Press

У Джулії було красиво укладене каштанове волосся локонами, нігті були нафарбовані темним лаком, а на обличчі був макіяж з акцентом на очі.

Красуня багато усміхалася, коли виблискувала сама перед камерами фотографів, що зібралися, а також разом зі своїм партнером Джорджем Клуні, який також прибув на прем'єру з дружиною Амаль.

Джулія Робертс / Фото: Associated Press

Джулія Робертс, Джордж Клуні та Амаль Клуні / Фото: Associated Press

61-річний Джордж мав дуже гарний вигляд і був у темно-синьому костюмі-трійці та білосніжній сорочці, а взутий був у чорні шкіряні туфлі.

Джулія Робертс та Джордж Клуні / Фото: Associated Press

У фільмі актори грають подружню пару, яка у розлученні. Їхня доросла дочка хоче вийти заміж за місцевого жителя Балі і колишнє подружжя вирушає слідом за нею на тропічний острів, щоб перешкодити дівчині зробити помилку.

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