В екстравагантних штанях і з розкішним кольє від Cartier: Тімоті Шаламе на прем'єрі фільму "Дюна"

28-річний актор мав стильний і привабливий вигляд на презентації довгоочікуваної стрічки.

У Лондоні відбувся прем'єрний показ довгоочікуваного науково-фантастичного фільму "Дюна: Друга частина". Головна зірка стрічки Тімоті Шаламе з'явився на фотозоні у стильному аутфіті.

Тімоті Шаламе / Фото: Associated Press

Тімоті Шаламе / Фото: Associated Press

На ньому була чорна оверсайз футболка та екстравагантні чорні штани від бренду Haider Ackermann, розшиті сріблястими і золотими нитками та декором.

Тімоті Шаламе / Фото: Associated Press

На шиї у нього був білий комір і розкішне кольє Cartier із понад 900 дорогоцінними каменями, а на руці – каблучки з камінням та браслети.

Тімоті Шаламе / Фото: Associated Press

Взутий Шаламе був у чорні шкіряні туфлі. Аутфіт актор завершив чорними окулярами, які потім зняв.

Тімоті Шаламе / Фото: Associated Press

Тімоті також сфотографувався зі своїми колегами по фільму. Найефектнішою цього вечора була Зендея, яка приголомшила образом у вінтажних обладунках кольору металік і з прозорими пластиковими вставками від бренду Mugler.

Тімоті Шаламе / Фото: Associated Press

Тімоті Шаламе і Зендея / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Тімоті Шаламе на прем'єрі сімейного фентезі "Вонка" постав у стильному шкіряному луку від бренду Tom Ford і пітонових туфлях.

В український прокат "Дюна: Друга частина" вийде 29 лютого.

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