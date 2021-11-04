В екстравагантній блузці та з розкішними прикрасами: Мей Маск в образі total white сходила на церемонію

Мама Ілона Маска, модель і бізнес-леді вийшла у світ в ефектному луці.
Учора, 3 листопада, у Національному музеї Катару в Досі, відбулася церемонія нагородження Fashion Trust Arabia Prize 2021. Захід відвідала Мей Маск.
Бізнес-леді обрала для себе розкішний білий аутфіт. На ній була екстравагантна блузка з пишними рукавами, цікавим декором на плечах та довгим шлейфом, а також прямі штани. Вбрання Мей поєднала з бежевими босоніжками на високій платформі та шпильках.
Образ Маск доповнила стильним укладанням та насиченим макіяжем з акцентом на червоній помаді. У вухах вона мала розкішні сережки у вигляді квітів, на шиї таке саме намисто, а на пальці – кільце.
Мей завжди гарно одягається. Раніше вона продемонструвала ефектний лук у червоному штанному костюмі чоловічого крою, під який підібрала чорну блузу та туфлі без підборів. У руці вона тримала синю сумку з аплікацією, а на руках був гарний манікюр.
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