В екстравагантній блузці та з розкішними прикрасами: Мей Маск в образі total white сходила на церемонію

В екстравагантній блузці та з розкішними прикрасами: Мей Маск в образі total white сходила на церемонію

Мама Ілона Маска, модель і бізнес-леді вийшла у світ в ефектному луці.

Учора, 3 листопада, у Національному музеї Катару в Досі, відбулася церемонія нагородження Fashion Trust Arabia Prize 2021. Захід відвідала Мей Маск.

Бізнес-леді обрала для себе розкішний білий аутфіт. На ній була екстравагантна блузка з пишними рукавами, цікавим декором на плечах та довгим шлейфом, а також прямі штани. Вбрання Мей поєднала з бежевими босоніжками на високій платформі та шпильках.

Мей Маск / Getty Images

Образ Маск доповнила стильним укладанням та насиченим макіяжем з акцентом на червоній помаді. У вухах вона мала розкішні сережки у вигляді квітів, на шиї таке саме намисто, а на пальці – кільце.

Мей завжди гарно одягається. Раніше вона продемонструвала ефектний лук у червоному штанному костюмі чоловічого крою, під який підібрала чорну блузу та туфлі без підборів. У руці вона тримала синю сумку з аплікацією, а на руках був гарний манікюр.

Мей Маск / Getty Images

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