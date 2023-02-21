В екстравагантній пуховій куртці за 388 тисяч гривень: Наомі Кемпбелл сходила на фешншоу

У межах Лондонського тижня моди відбувся показ бренду Moncler Genius. Його відвідала Наомі Кемпбелл.

Модель постала там у стильному луку. На ній була екстравагантна біла пухова куртка від Moncler вартістю 388 тисяч гривень. Вона складається з м'яких квадратів, з’єднаних тканинними вузлами. Куртка має каптур, який знімається, з фірмовими кнопками-застібками.

Наомі Кемпбелл / Фото: Getty Images

Наомі також одягла білу водолазку й широкі штани, які поєднала з чорним взуттям. Волосся модель розпустила, заколовши кілька пасм зверху, і завершила образ чорними окулярами.

Нагадаємо, днями Кемпбелл сходила на афтепаті Vogue And Tiffany & Co. На ній була синя сукня від Alexander McQueen, розшита стразами і паєтками. Вона мала американську пройму і відкриту спину.

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