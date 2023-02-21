Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В екстравагантній пуховій куртці за 388 тисяч гривень: Наомі Кемпбелл сходила на фешншоу

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
962
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В екстравагантній пуховій куртці за 388 тисяч гривень: Наомі Кемпбелл сходила на фешншоу

Наомі Кемпбелл / Фото: Getty Images

52-річна модель відвідала модний показ Moncler Genius у Лондоні.

У межах Лондонського тижня моди відбувся показ бренду Moncler Genius. Його відвідала Наомі Кемпбелл.

Модель постала там у стильному луку. На ній була екстравагантна біла пухова куртка від Moncler вартістю 388 тисяч гривень. Вона складається з м'яких квадратів, з’єднаних тканинними вузлами. Куртка має каптур, який знімається, з фірмовими кнопками-застібками.

Наомі Кемпбелл / © Getty Images
Наомі Кемпбелл / Фото: Getty Images

Наомі також одягла білу водолазку й широкі штани, які поєднала з чорним взуттям. Волосся модель розпустила, заколовши кілька пасм зверху, і завершила образ чорними окулярами.

Нагадаємо, днями Кемпбелл сходила на афтепаті Vogue And Tiffany & Co. На ній була синя сукня від Alexander McQueen, розшита стразами і паєтками. Вона мала американську пройму і відкриту спину.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
962
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація