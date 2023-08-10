В екстравагантній сукні і з чорною помадою: ефектна Тіна Кароль чуттєво позувала у новій фотосесії

Співачка у вбранні від українського бренду знялася у красивому фотосеті.

Тіна Кароль знялася у цікавій фотосесії і показала найкращі кадри в Instagram. Співачка чуттєво позувала в об'єктиві фотографині Natalia Kurgan.

Тіна постала в екстравагантній чорній сукні з пікантним верхом, який складався зі смужок і банта, від української дизайнерки Olena Kuzhyk.

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Свій аутфіт Кароль доповнила укладанням із локонами, макіяжем із акцентом на чорній помаді, червоними манікюром і педикюром.

"Скільки нас таких однакових, таких розбитих та зібраних, таких вразливих і це робить нас справжніми. Таких мрійливих, стійких та вільних. Іноді буваємо засмучені, але боремося попри все. Завжди нескорені, бо в наших серцях живе жага до Перемоги. Як ти сьогодні?" – написала артистка у дописі.

Нагадаємо, на фансторінці Тіни Кароль в Instagram опублікували цікаве відео, на якому представлена добірка ефектних образів співачки у стилі ляльки Барбі.

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