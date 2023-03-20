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В екстравагантній сукні, портупеї і з соняхами: лідерка гурту KAZKA Олександра Заріцька виступила в Техасі

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
984
Час на прочитання
1 хв
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В екстравагантній сукні, портупеї і з соняхами: лідерка гурту KAZKA Олександра Заріцька виступила в Техасі

Олександра Заріцька / Фото: Getty Images

Співачка виступила на концерті на підтримку України.

Лідерка гурту KAZKA Олександра Заріцька днями виступила на концерті "SXSW Stands With Ukraine", який відбувся у межах фестивалю SXSW в Остіні, штат Техас.

На сцені артистка постала в екстравагантній чорній сукні з розрізами, яка з одного боку мала бордовий рукав і довгу торочку. Лук вона доповнила шкіряною портупеєю і чорними чоботами на грубій підошві.

Олександра Заріцька / © Getty Images
Олександра Заріцька / Фото: Getty Images

Саша зробила хвилясте укладання і макіяж із чорними стрілками та чорними лініями на повіках.

Олександра Заріцька / © Getty Images
Олександра Заріцька / Фото: Getty Images

Стійка мікрофона була прикрашена соняхами, які нагадували про Україну.

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Дата публікації
Перегляди
984
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