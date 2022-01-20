В екстравагантному балахоні та окулярах: Наомі Кемпбелл на фешншоу Louis Vuitton

В екстравагантному балахоні та окулярах: Наомі Кемпбелл на фешншоу Louis Vuitton

51-річна британська супермодель у стильному аутфіті відвідала Тиждень моди у Парижі.

Наомі Кемпбелл відвідала сьогодні, 20 січня, показ Louis Vuitton 2022/23, який відбувся у межах Паризького тижня моди. На шоу показали останню колекцію покійного креативного директора Вірджіла Абло для Будинку моди.

Для фешнівенту модель обрала екстравагантний білий балахон від Louis Vuitton із бежевими вставками, які були схожі на спортивну олімпійку. На вбранні було зображення велосипедистів та цифр – 1854.

Наомі Кемпбелл / Getty Images

Вбрання Наомі скомбінувала з білими ботильйонами з носками кольору металік.

Волосся Кемпбелл розпустила і сховала очі під великими шестикутними окулярами. На шиї у неї був широкий золотий ланцюжок із кулоном із зображенням спортсмена.

Раніше, модель сходила на вечерю в Soho House у шовковому костюмі з принтом, чорному пальті та кросівках.

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