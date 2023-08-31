В екстравагантному червоному купальнику: модель Playboy продемонструвала спокусливу фігуру

Глоя Терае любить зніматися у гарячих фотосетах.
Канадська модель Playboy Глоя Терае знялася у новій пікантній фотосесії і показала, що з цього вийшло в Instagram.
Білявка перед об'єктивом фотокамери спокусливо позувала в екстравагантному червоному купальнику з металевою фурнітурою. Свій лук красуня доповнила золотим ланцюжком, який прикрашав шию, зону декольте і живіт.
Терае похизувалася стрункою фігурою і сексуальними вигинами тіла.
Глоя зробила укладання з локонами, макіяж у шоколадно-бронзових відтінках, французький манікюр із бронзовими акцентами та прикрасила руки безліччю золотих браслетів.
Нагадаємо, раніше Глоя Терае позувала на пляжі у купальнику персикового відтінку з вирізами і спокусливим декольте.
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