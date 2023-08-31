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В екстравагантному червоному купальнику: модель Playboy продемонструвала спокусливу фігуру

В екстравагантному червоному купальнику: модель Playboy продемонструвала спокусливу фігуру

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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405
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В екстравагантному червоному купальнику: модель Playboy продемонструвала спокусливу фігуру

Глоя Терае/Instagram

Глоя Терае любить зніматися у гарячих фотосетах.

Канадська модель Playboy Глоя Терае знялася у новій пікантній фотосесії і показала, що з цього вийшло в Instagram.

Глоя Терае/Instagram / ©
Глоя Терае/Instagram

Білявка перед об'єктивом фотокамери спокусливо позувала в екстравагантному червоному купальнику з металевою фурнітурою. Свій лук красуня доповнила золотим ланцюжком, який прикрашав шию, зону декольте і живіт.

Глоя Терае/Instagram / ©
Глоя Терае/Instagram

Терае похизувалася стрункою фігурою і сексуальними вигинами тіла.  

Глоя Терае/Instagram / ©
Глоя Терае/Instagram

Глоя зробила укладання з локонами, макіяж у шоколадно-бронзових відтінках, французький манікюр із бронзовими акцентами та прикрасила руки безліччю золотих браслетів.

Глоя Терае/Instagram / ©
Глоя Терае/Instagram
Глоя Терае/Instagram / ©
Глоя Терае/Instagram
Глоя Терае/Instagram / ©
Глоя Терае/Instagram

Нагадаємо, раніше Глоя Терае позувала на пляжі у купальнику персикового відтінку з вирізами і спокусливим декольте. 

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Дата публікації
Перегляди
405
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