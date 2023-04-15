В екстравагантному картатому луку: Рейчел Броснаген на заході в частину серіалу "Дивовижна місіс Мейзел"

З цього приводу на честь прем'єри Amazon Studios вирішили організувати для фанатів та акторів шоу справжнє свято – у Нью-Йорку розстелили рожеву килимову доріжку, організували фотозони, а зірки серіалу спілкувалися з шанувальниками та роздавали автографи.

Звичайно ж, головною зіркою цього заходу була акторка Рейчел Броснаген, яка зіграла в серіалі головну роль.

Вона з'явилася в картатому образі від бренду Thom Browne із весняної колекції 2023 року. Вбрання складалося з укороченої білої сорочки, яку Рейчел носила з краваткою, жакета з короткими рукавами та асиметричної мініспідниці у складку. Доповнили її лук білі шкарпетки та гостроносі туфлі.

Рейчел Броснаген / Фото: Getty Images

У схожому образі акторка вже з'являлася. Кілька днів тому образ від Thom Browne, але з мінішортами, Рейчел одягала на пресконференцію.

Рейчел Броснаген / Фото: Getty Images

Також у Мережі з'явилися знімки костюмів та ескізів до серіалу. Відомо, що під час їхнього створення костюмери дуже детально вивчали моду 50-х і 60-х років розглядаючи старі фотографії та журнали Vogue.

Костюми до серіалу "Дивовижна місіс Мейзел" / Фото: Associated Press

Костюми до серіалу "Дивовижна місіс Мейзел" / Фото: Associated Press

Художниця з костюмів цього серіалу — Донна Заковська — створила для головної героїні цілих два гардероби. За словами дизайнерки, у 1950-х мода у різних частинах Нью-Йорка сильно відрізнялася. Тому у Верхньому Вест-Сайді Мідж одягнена у бездоганні коктейльні сукні, а у прокурених клубах Нижнього Мангеттена носить водолазки чи спідниці-олівці з кишенями.

Костюми до серіалу "Дивовижна місіс Мейзел" / Фото: Associated Press

Костюми до серіалу "Дивовижна місіс Мейзел" / Фото: Associated Press

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