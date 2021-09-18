В екстравагантному купальнику: учасниця шоу "Холостяк-10" продемонструвала сексуальний образ

Аліна Ляшук показала звабливий лук і поділилася гарною новиною.

Учасниця шоу "Холостяк-10" Аліна Ляшук опублікувала в Instagram коротке відео із нового фотосету. Там красуня продемонструвала сексуальний образ.

Аліна позувала перед камерою у чорному екстравагантному купальнику, який ідеально підкреслив її струнку фігуру.

Аутфіт Ляшук доповнила красивою зачіскою з локонами та макіяжем.

У підписі дівчина поділилася радістю, що вона потрапила до фіналу конкурсу краси "Міс Україна":

"Я в фіналі @missukraine_official. Сьогодні, 18.09.21 здійснилася моя мрія, до якої довго йшла і працювала над собою! Скільки ж мною було зроблено спроб, щоб ця подія стала частиною життя! Неймовірні емоції щастя хочу пам’ятати!".

Нагадаємо, раніше Аліна похизувалася ще одним яскравим луком, в якому вона постала у фотосесії. Дівчина позувала у рожевому купальнику з глибоким декольте та поясом-бантом на талії.

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