В екстравагантному купальнику з пікантним декольте: учасниця "Холостяка-11" позувала на яхті

Джессіка Чегі потішила фоловерів світлиною з відпочинку.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" – Джессіка Чегі – опублікувала в Instagram фото з відпочинку, зроблене влітку під час морської прогулянки на яхті.

Дівчина постала в екстравагантному купальнику з принтом, в якому її груди мали сексуальний вигляд. зверху вона одягла білу туніку-халат. На очах у неї були окуляри, а в руці вона тримала склянку.

Джессіка Чегі / Instagram Джессіки Чегі

У дописі Чегі поділилася міркуваннями про мрії та цілі

"Мрії та цілі, які так важко перевтілити в реальність. Це питання лише ваших особистих амбіцій, що ви собі дозволяєте. Ми всі обмежені апріорі, тому здебільшого цих роздумів є усвідомленість того, що кордонів немає, а перед тобою полиця, з якої ти береш те, що тобі необхідно. Але сенс в тому, що собі це треба дозволити.

Краще відпочивати; краще харчуватись; більше займатись здоров'ям; матеріальні речі і тд. Вірьте, працюйте та дозволяйте собі краще життя", - написала Джес.

А інша учасниця "Холостяка-11" і подруга Чегі у проєкті - Катерина Жук - на фото з італійської відпустки постала у чорному купальнику. Вона продемонструвала струнку і сексуальну фігуру. Позувала дівчина біля басейну, стоячи на колінах на шезлонгу.

Екатерина Жук/Instagram ekaterina_zhukk

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