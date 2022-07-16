В екстравагантному топі і штанях: Надя Дорофєєва у луку від української дизайнерки зворушливо виконала гімн на благодійному матчі

Співачка у стильеному вбранні від Nadya Dzyak з'явилася на благодійному матчі в Бельгії.
Надя Дорофєєва зворушливо виконала Гімн України на благодійному матчі у Бельгії.
Там артистка продемонструвала стильний білосніжний аутфіт від української дизайнерки Nadya Dzyak. На Дорофєєвій були прямі штани і екстравагантний топ з одним оголеним плечем і великою квіткою на іншому плечі. Вбарння вона доповнила білим взуттям.
Волосся Надя зібрала ззаду затискачем і випустила спереду пасма. На обличчі у неї був макіяж з помадою кольору курної троянди і сині стрілки. Вуха зірка прикрасила сережками-кільцями.
"Вчора співала Гімн на благодійному матчі в Бельгії . Емоції переповнювали ..",- написала артистка.
Нагадаємо, нещодавно Надя показала романтичне фото з новим бойфрендом.
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