В екстравагантному вбранні і розкішних прикрасах: екс"ангел" Victoria's Secret на галавечорі

Британська модель і екс"ангел" Victoria's Secret – Леомі Андерсон – відвідала щорічний галавечорі amfAR, який відбувся у Hotel du Cap-Eden-Roc у межах Каннського кінофестивалю.

На традиційній галавечері amfAR збирали кошти на підтримку проєктів по боротьбі з ВІЛ та СНІДом.

Леомі з'явилася там в екстравагантному вбранні від бренду Eman Alajlan, яке складалося з чорної оксамитової сукні з короткою пишною спідницею і білої підспідниці, створеної з блискучих шнурків із кристалами.

Леомі Андерсон / Фото: Associated Press

Аутфіт модель доповнила атласними чорними босоніжками з брошками з камінням, короткою зачіскою, макіяжем із пишними накладними віями, білими манікюром і педикюром та розкішними прикрасами.

Леомі Андерсон / Фото: Associated Press

Леомі Андерсон / Фото: Associated Press

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