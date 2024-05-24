В екстравагантному вбранні і розкішних прикрасах: екс"ангел" Victoria's Secret на галавечорі

Леомі Андерсон мала стрункий та ефектний вигляд.
Британська модель і екс"ангел" Victoria's Secret – Леомі Андерсон – відвідала щорічний галавечорі amfAR, який відбувся у Hotel du Cap-Eden-Roc у межах Каннського кінофестивалю.
На традиційній галавечері amfAR збирали кошти на підтримку проєктів по боротьбі з ВІЛ та СНІДом.
Леомі з'явилася там в екстравагантному вбранні від бренду Eman Alajlan, яке складалося з чорної оксамитової сукні з короткою пишною спідницею і білої підспідниці, створеної з блискучих шнурків із кристалами.
Аутфіт модель доповнила атласними чорними босоніжками з брошками з камінням, короткою зачіскою, макіяжем із пишними накладними віями, білими манікюром і педикюром та розкішними прикрасами.
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