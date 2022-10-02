В екстравагантному вбранні і з червоною помадою: новий красивий образ Катерини Бужинської

Катерина Бужинська опублікувала в Instagram фото свого нового ефектного аутфіту.

На ньому артистка постала в екстравагантному вбранні від українського бренду Oleynik design studio. Лук вона доповнила гарною зачіскою з локонами і насиченим макіяжем із акцентом на червоній помаді.

Катерина заплющила очі і чуттєво позувала перед об'єктивом фотокамери.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

У дописі Бужинська привітала всіх із міжнародним Днем музики, який святкували 1-го жовтня.

"З Днем музики, друзі!!! Нехай музика допомагає перемагати, жити, цінувати, любити", - написала співачка.

Нагадаємо, раніше Катерина виклала серію знімків та відео, на яких показала, як вона займається організацією гуманітарної допомоги - продуктових наборів - для мешканців і внутрішньо переміщених осіб на Дніпропетровщині.

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