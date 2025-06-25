В екстравагантному топі-жакеті з бантом: Скарлетт Йоганссон прийшла в гості до Джиммі Феллона

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

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Скарлетт Йоганссон стала гостею розважального вечірнього шоу Джиммі Феллона, де розповіла про знімання у фільмі «Світ Юрського періоду: Відродження».

В ефірі акторка з’явилася у стильному образі total black. На ній був топ, який нагадував жакет без верху і рукавів. Він був прикрашений великим бантом, який додав елегантного акценту. На Скарлетт також були широкі прямі штани зі стрілками і лаковані туфлі-човники на шпильках.

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Йоганссон зробила гарне укладання з м’якими локонами на один бік, ніжний макіяж із темно-бежевим відтінком помади і завершила аутфіт блискучими сережками.

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Нагадаємо, Скарлетт Йоганссон у ніжно-рожевій шовковій сукні-трапеції від Prada з’явилася у Нью-Йорку.