В екстремально короткій шкіряній спідниці і кедах: пишнотіла Lizzo в об'єктивах папараці

35-річна американська репвиконавиця без комплексів носить той одяг, який їй подобається.

Реперка Lizzo потрапила до об'єктивів папараці на вулицях Лос-Анджелеса. Вона вийшла у світ у сміливому луку.

На зірці було стильне шкіряне вбрання кольору бежевого вінтажа, яке складалося з косухи й екстремально короткої спідниці з довгим шкіряним поясом в тон. З-під куртки визирав чорний мереживний бюстгальтер. Взута вона була у високі чорні кеди з блискавками і на шнурівці та білій гумовій підошві.

Lizzo / Фото: Getty Images

Lizzo зробила об'ємну зачіску з кучерями, макіяж із помадою шоколадного відтінку, довгий манікюр із блискітками, вуха прикрасила срібними великими сережками-кільцями, а пальці – срібними каблучками.

Нагадаємо, Lizzo на благодійному Балу Інституту костюма постала у прозорій корсетній темно-нюдовій сукні від бренду Weinsanto, яку паризький дизайнер назвав vase dress – сукня-ваза.

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