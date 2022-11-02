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В екстремально короткій спідниці: бразильсько-американська акторка блиснула сідницями на вулицях Лос-Анджелеса

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В екстремально короткій спідниці: бразильсько-американська акторка блиснула сідницями на вулицях Лос-Анджелеса

Клавдія Аленде / Фото: Getty Images

Клавдія Аленде вийшла на прогулянку у звабливому образі у спортивному стилі.

26-річна бразильсько-американська акторка і співачка Клавдія Аленде потрапила під приціл папараці на вулицях Лос-Анджелеса. Дівчина мала сескуальний вигляд у спортивному луку.

Клавдія Аленде / © Getty Images
Клавдія Аленде / Фото: Getty Images

На ній був салатово-чорний кроптоп із довгими рукавами і пікантним декольте, а також екстремально коротка лакована спідниця плісе. Фотографи зазнімкували Клавдію ззаду, як вона світила своїми пружними сідницями.

Клавдія Аленде / © Getty Images
Клавдія Аленде / Фото: Getty Images

Аутфіт Аленде доповнила чорними замшевими ботфортами і чорною пов'язкою із салатовим логотипом. Вона розпустила волосся, зробила макіяж із чорними стрілками і салатово-чорний манікюр.   

Нагадаємо, раніше фотографи заскочили Клавдію на пляжі. Вона у біло-блакитному бікіні на зав'язках з принтом тай-дай хизувалася сексуальною фігурою.

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Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
799
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