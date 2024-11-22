В екстремально короткій спідниці і колготах у горошок: ефектний образ зірки TikTok на вечірці

Мередіт Даксбері обрала для своєї появи пікантний лук total black.
Зірка TikTok Мередіт Даксбері відвідала вечірку з нагоди відкриття магазину Aritzia SoHO у Нью-Йорку.
Дівчина привернула до себе увагу ефектним образом. Вона була одягнена в чорний приталений жакет, чорну екстремально коротку спідницю і капронові колготи в чорний горошок. Вбрання міні чудово підкреслило її стрункі ноги.
Аутфіт Мередіт доповнила чорними босоніжками на шпильках. Вона зібрала волосся в низький пучок, зробила макіяж з нюдовою помадою, персиковими рум'янами, чорними стрілками і бровами-ниточками. Діамантові сережки-цвяшки у вухах завершили лук Даксбері.
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