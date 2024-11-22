Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
В екстремально короткій спідниці і колготах у горошок: ефектний образ зірки TikTok на вечірці

В екстремально короткій спідниці і колготах у горошок: ефектний образ зірки TikTok на вечірці

В екстремально короткій спідниці і колготах у горошок: ефектний образ зірки TikTok на вечірці

Мередіт Даксбері / Фото: Getty Images

Мередіт Даксбері обрала для своєї появи пікантний лук total black.

Зірка TikTok Мередіт Даксбері відвідала вечірку з нагоди відкриття магазину Aritzia SoHO у Нью-Йорку.

Дівчина привернула до себе увагу ефектним образом. Вона була одягнена в чорний приталений жакет, чорну екстремально коротку спідницю і капронові колготи в чорний горошок. Вбрання міні чудово підкреслило її стрункі ноги.

Мередіт Даксбері / © Getty Images
Мередіт Даксбері / Фото: Getty Images

Аутфіт Мередіт доповнила чорними босоніжками на шпильках. Вона зібрала волосся в низький пучок, зробила макіяж з нюдовою помадою, персиковими рум'янами, чорними стрілками і бровами-ниточками. Діамантові сережки-цвяшки у вухах завершили лук Даксбері.

Читайте також:

Козак Сіромаха здивував Тіну Кароль в її авторській програмі – ЖВЛ представляє

Козак Сіромаха здивував Тіну Кароль в її авторській програмі – ЖВЛ представляє

Повʼязані теми:

Наступна публікація