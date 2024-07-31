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В екстремально короткій спідниці і з пітоновою сумкою: німецька співачка на прогулянці у Лос-Анджелесі

В екстремально короткій спідниці і з пітоновою сумкою: німецька співачка на прогулянці у Лос-Анджелесі

В екстремально короткій спідниці і з пітоновою сумкою: німецька співачка на прогулянці у Лос-Анджелесі

Кім Петрас / Фото: Getty Images

Кім Петрас чорним міні підкреслила стрункі ноги.

Німецька співачка Кім Петрас потрапила до об'єктивів папараці під час прогулянки у Лос-Анджелесі.

Дівчина була одягнена у чорний кроптоп, який оголював її плаский живіт, і чорну екстремально коротку спідницю, що підкреслила її стрункі ноги.

Кім Петрас / © Getty Images
Кім Петрас / Фото: Getty Images

Лук Кім доповнила білими чоботами з відкритими носками і пітоновою сумочкою.

Петрас зробила укладання з локонами, макіяж із пишними нарощеними віями і довгий французький манікюр.

Нагадаємо, Кім Петрас на червоній доріжці Met Gala продемонструвала один із найбільш невдалих образів. Вона з'явилася у дивній блакитній сукні Collina Strada зі строкатим квітковим принтом. Головним акцентом в її аутфіті була величезна кобиляча голова на її грудях, яка мала безглуздий вигляд.

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