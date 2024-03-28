В екстремально короткій спідниці: пишнотіла модель продемонструвала розтяжки і целюліт

29-річна Грейсі Бон мотивує своїх фоловерів любити і приймати себе такими, якими вони є.

Пишнотіла модель із Панами – Грейсі Бон – опублікувала в Instagram нову порцію знімків. Вона влаштувала собі імпровізований фотосет у кімнаті для прання.

Позувала дівчина у білій вкороченій майці в рубчик із написом Future Milf, яка оголювала знизу її пишні груди. Верх Бон скомбінувала з червоною перламутровою екстремально короткою спідницею.

Грейсі Бон/Instagram

Грейсі з різних ракурсів продемонструвала свої величезні сідниці і тонку талію.

Грейсі Бон/Instagram

Грейсі Бон/Instagram

А ще вона не соромиться своїх розтяжок на животі та целюліту на стегнах, на яких закцентувала увагу у підписі до фото.

Грейсі Бон/Instagram

Грейсі Бон/Instagram

"Який милий вигляд я маю з усіма моїми целюлітами та розтяжками. Спробуйте не закохуватися, бо я не вмію готувати, прибирати, скрабувати або прасувати, чомусь я досі самотня", – написала Бон.

Грейсі Бон/Instagram

Модель любить себе такою, якою вона є, і надихає інших робити так само.

Нагадаємо, раніше Грейсф Бон показала, який вигляд має її фігура у зеленому бікіні на зав'язках.

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