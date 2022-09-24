В екстремально короткій сукні і поряд із українським артистом: Ірина Федишин показала фото з Іспанії

Ірина Федишин опублікувала в Instagram світлину, на якій вона зазнімкована з Орестом Лютим (Антін Мухарський). Одягнена співачка у чорну мереживну екстремально коротку сукню, до якої прикріпила синьо-жовту стрічку, та білі кеди. Лук вона доповнила стильними окулярами і укладанням з локонами.

Ірина Федишин і Орест Лютий / Фото: Instagram Ірини Федишин

Вчора Ірина разом із Орестом Лютим виступили на благодійному концерті у Мурсії. А сьогодні зірки мають благодійний концерт у іншому іспанському місті.

"А 25 вересня чекаємо на благодійному концерті у Марбеї, у Congress Palace p.s.: і найголовніше, УСІ кошти, які будуть зібрані з концертів, підуть на закупівлю техніки для ЗСУ", - написала артистка під фото.

Нагадаємо, раніше Федишин показала світлину з Португалії, де вона позувала у малиновому штанному костюмі зі смугастими вставками та в білому топі.

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