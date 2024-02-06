В екстремально короткій сукні-кольчузі і з волоссям кольору солодкої вати: Меган Фокс на вечірці

Меган Фокс відвідала вечірку Jam for Janie Grammy у Лос-Анджелесі.

На івенті вона з'явилася у провокаційному аутфіті. На зірці була екстремально коротка сукня-кольчуга з металевими прикрасами-пайєтками, під якою був відсутній бюстгальтер. Довжина міні чудово підкреслила її стрункі ноги.

Меган Фокс / Фото: Getty Images

Зверху Меган одягла чорну пухнасту шубу, яку спустила до ліктів. Взута вона була у босоніжки кольору металік на високих платформах, до яких підібрала сумочку в тон.

Фокс продемонструвала нову зачіску – вона пофарбувала волосся у колір солодкої вати – рожевий. Вона зробила макіяж із ніжним блиском на губах і доповнила аутфіт пірсингом у носі та металевою прикрасою на губі і підборідді.

Нагадаємо, Меган Фокс потрапила під приціл папараці у довгому пальті і з червоним волоссям.

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