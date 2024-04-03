В екстремально короткій сукні-бюст'є: реперка засвітила сліди від купальника на церемонії

25-річна реп-виконавиця у сексуальному вбранні продемонструвала нерівномірну засмагу.
Артистка Latto відвідала церемонію вручення музичних нагород iHeartRadio Music Awards у Лос-Анджелесі.
Дівчина привернула нашу увагу своїм спокусливим аутфітом. Перед фотокамерами красуня з'явилася у червоній екстремально короткій корсетній сукні-бюст'є з об'ємними рюшами внизу від бренду FANCi Club. Вбрання ледве прикривало п'яту точку Latto, а також акцентувало увагу на слідах від купальника у зоні декольте.
Аутфіт зірка доповнила червоними атласними босоніжками на шпильках. Вона розпустила волосся, зробила макіяж із довгими віями, французький манікюр, прикрасила вуха золотими сережками з червоними серцями, а руки – золотими браслетами.
Вона грайливо позувала на фотозоні, демонструючи свої пишні і сексуальні груди.
До речі, Latto любить провокаційні луки. Нещодавно вона вийшла на сцену у пудровому кетс'юті зі срібними листочками на пікантних місцях.
Читайте також: