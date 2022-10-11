В екстремально короткій сукні: співачка Мерая Кері знову з'явилася на публіці в гламурному образі

Супроводжував її величезний штат підлеглих. Мабуть, до Нью-Йорка співачка прилетіла по роботі, оскільки зовсім нещодавно оголосила, що збирається випустити дитячу книжку.

52-річна американська попзірка Мерая Кері потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку. Знаменитість дуже любить увагу журналістів і фотографів, тому була в захваті, коли її почали фотографувати. На відміну від багатьох інших знаменитостей, Кері посилала фотографам повітряні поцілунки, широко усміхалася і буквально світилася від щастя.

Мерая Кері / Фото: Getty Images

Проте найбільше увагу привернув її образ, адже на знаменитості була екстремально коротка чорна сукня зі стразами та аплікацією.

Вбрання вона доповнила довгою чорною накидкою з розкльошеними рукавами та чорними босоніжками на платформі та високих підборах.

Мерая Кері / Фото: Getty Images

Також у цьому луці були стильні окуляри від Louis Vuitton з темними лінзами, і елегантна зачіска з легкими локонами. У цих окулярах нещодавно Мерая вже з'являлася, але тоді з нею стався невеликий конфуз — сукня Кері трохи задерлася, і вона засвітила стягувальну білизну.

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