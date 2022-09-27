В екстремально короткій сукні: зваблива Демі Роуз випила вина у саду

Демі Роуз опублікувала в Instagram відео, на якому вона постала у звабливому аутфіті.

Модель з'являється у чорній екстремально короткій сукні, яка точно не прикриває її пишні сідниці. Але цього нам не показали, залишивши інтригу.

Вбрання також має сексуальне декольте, яким красуня блиснула на камеру.

Образ Демі доповнила елегантним низьким пучком та макіяжем із акцентом на червоній помаді.

Роуз готується до романтичної вечері в саду. Вона спокусливо п'є біле вино, ставить чомусь свої чорні босоніжки на шпильках на тарілку і очікує, напевно, на свого бойфренда.

"Запрошую вас на вечерю", - підписала вона відеоролик.

Нагадаємо, Демі продемонструвала сексуальні форми у мереживній білизні і прозорому халаті.

Читайте також: