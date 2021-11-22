В екстремально короткому вбранні: ефектна Вінні Гарлоу на музичній церемонії

Сукня моделі була дуже сміливою.

27-річна модель Вінні Гарлоу стала однією з гостей щорічної церемонії вручення музичної премії American Music Awards, під час якої нагородами були відзначені зірки, які цього року досягли найбільших успіхів. На червоній доріжці знаменитість з'явилася в найефектнішому міні від бренду Zuhair Murad.

Вінні Гарлоу / Associated Press

Сукня була виконана їз тонкої ткани в східному стилі і повністю розшита бісером, лелітками та камінням. Вбрання підкреслювало струнку фігуру Вінні і гарно "грав" під час рухів. Образ модель доповнила парою сріблястих босоніжок та високою зачіскою з обідком на голові.

Вінні Гарлоу / Associated Press

Нагадаємо, що саме завдяки Вінні у світі почали говорити про вітіліго – порушення пігментації, що виражається у зникненні пігменту меланіну на окремих ділянках шкіри. Дівчина сама страждає від цього захворювання, але не бачить у ньому жодної проблеми ні для роботи, ні для життя. Вінні багато говорить про вітіліго і навіть виступала з лекцією на TED, де розповіла про своє життя з такою особливістю. Протягом багатьох років дівчина є натхненником для багатьох людей з таким самим діагнозом.

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