В екстремальному міні з прозорою спиною: Енн Гетевей на прем'єрі свого фільму

Енн Гетевей з'явилася на прем'єрі свого нового фільму «Ейлін» на кінофестивалі «Санденс» у надзвичайному вбранні.

Учора, 21 січня, на кінофестивалі "Санденс" відбулася прем'єра фільму "Ейлін".

40-річна Енн Гетевей, яка зіграла у фільмі одну з головних ролей, з'явилася на прем'єрі у дуже ефектному образі. Власне, зірка встигла продемонструвати одразу два образи за одну презентацію.

Спочатку вона позувала фотографам у чорній дутій куртці від Versace за 3600 доларів і черевиках теж від Versace за 2000 доларів на високих підборах та платформі, які зробили довгі ноги Енн просто нескінченними.

Енн Гетевей / Фото: Associated Press

А потім зняла куртку і залишилася в екстремально короткій сукні теж від Versace за 3600 доларів.

Енн Гетевей / Фото: Associated Press

Вибрана нею сукня мала легкий картатий візерунок та напівпрозору спину.

Енн Гетевей / Фото: Associated Press

Шикарне волосся актриси було розпущене і злегка завите.

Енн Гетевей / Фото: Associated Press

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