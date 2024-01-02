В елегантних прикрасах і сукні з паєтками: красивий образ Катерини Кухар

Катерина Кухар опублікувала в Instagram нові світлини, на яких вона продемонструвала красивий аутфіт.

Прима-балерина постала у білій сукні з паєтками і пікантним декольте. Її плечі накривав білий фатин. Шию Катерина прикрасила чокером із камінням, а вуха – елегантними сережками.

Кухар зробила елегантну зачіску, випустивши спереду пасма, і ніжний макіяж із акцентом на очах. У руці вона тримала жовту калу.

Катерина Кухар / Фото: Instagram Катерини Кухар

У дописі балерина привітала фоловерів із Новим роком.

"Відпускаючи двадцять третій рік у нескінченних повітряних тривогах, які стали для нас буденністю, та затамувавши подих перед зустріччю з Новим…

Хочеться знайти ту рятівну косу, як у барона Мюнхгаузена, і витягти себе в інший світ наповнений світлом. Продовжувати дбайливо зберігати в своїй душі запалену лампадку віри і знайти шлях позбавлення "вантажу" на душі.

Сьогодні кожен з нас щаслиий, бо живий…. і водночас сумний, бо дуже болить …. Останні роки показали, що підводячи підсумок зовсім не важливо скільки грошей ти заробив, як і де провів відпустку, чи купив нову машину, чи стацював нову виставу на легендарній сцені…набагато важливіше став лише один фактор… а чи залишився ти ЛЮДИНОЮ?!

Катерина Кухар / Фото: Instagram Катерини Кухар

Чи достатньо допоміг, чи не зрадив своїм принципам, чи не піддався руйнівним спокусам…

Бажаю кожному з нас залишатися собою. Не забувати жити кожну хвилину. По можливості радіти та помічати щасливі моменти. І не забувати, що після темряви завжди настає світанок... З новим 2024, мої любі", – написала Катерина.

Нагадаємо, Катерина Кухар розповіла про балет під час війни.

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