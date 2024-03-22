В елегантній, але пом'ятій сукні: модель Арабелла Чі на прем'єрі фільму "Мисливці на привидів"

Модель у гарному образі total black відівідала івент у Лондоні.

У Лондоні відбувся прем'єрний показ фантастичного екшну "Мисливці на привидів: Крижана імперія". Захід відвідала британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі.

Дівчина була одягнена в елегантну чорну сукню, яка мала корсетний ліф, тонкі бретелі і виріз із невеликою оборкою. Спідниця вбрання була місцями пом'ята.

Арабелла Чі / Фото: Getty Images

Аутфіт Чі доповнила чорними босоніжками з бантами зі стразів, на платформі і підборах.

Арабелла зробила милу зачіску з легкими локонами, ніжний макіяж, вуха прикрасила золотими сережками, шию – делікатними ланцюжками з підвісками і діамантовим кольє, а руки – браслетами, годинником і каблучками. Лук красуня завершила молочним манікюром із золотим декором і французьким педикюром.

Нагадаємо, Арабелла Чі позувала біля басейну у білому купальнику з золотою фурнітурою.

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