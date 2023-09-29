В елегантній чорній сукні: Джуліанна Мур з'явилася на церемонії з чоловіком, молодшим за неї на дев'ять років

Голлівудська зірка Джуліанна Мур відвідала церемонію подружжя Джорджа та Амаль Клуні The Albies, де нагороджували активістів та організації з усього світу за їхню роботу в галузі медицини, права та журналістики.

Джуліанна Мур / Фото: Associated Press

На Джуліані була розкішна чорна сукня від Модного дому Versace із щільної чорної тканини та з атласними чорними бретельками із пряжками. Образ Джуліанна доповнила сатиновим клатчем, укладанням та масивними золотими сережками.

На захід вона прийшла зі своїм чоловіком – режисером Бартом Фрейндлігом. Вони разом від 1996 року і виховують двох дітей – сина Калеба та доньку Лів. Але попри на такі довгі стосунки, одружилися вони лише у серпні 2003 року. Мур старша за чоловіка на дев'ять років.

Джуліанна Мур із чоловіком / Фото: Associated Press

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