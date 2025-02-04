В елегантній чорній сукні: колишня дружина Тома Круза сходила на вечірку відомого бренду

Колишня дружина актора Тома Круза - одна з головних нью-йоркських стритстайлерів. Хоча Кеті Голмс не відрізняється надто епатажним стилем, але любить оригінальне вбрання, яке привертає увагу.

Для заходу в Нью-Йорку – коктейльної вечірки бренду Michael Kors у барі Bemelmans – акторка обрала елегантну чорну сукню міді зі складками на декольте. Брітельок у вбрання не було, а носила вона його в поєднанні з пальто вільного фасону, колготками, туфлями на підборах і невеликою сумкою в руках. Також це вбрання Кеті доповнила зачіскою та гарним вечірнім макіяжем, у вухах у неї сяяли золоті сережки з перлинами.

Кеті Голмс / Фото: Getty Images

Раніше акторка відвідала Тиждень моди та з'явилася серед гостей показу чоловічого одягу бренду Patou осінь-зима 2025-2026, який відбувся у межах Паризького тижня моди.

Кеті Голмс / Фото: Getty Images

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