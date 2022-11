В елегантній оксамитовій сукні із золотою брошкою: розкішна Адель виступила зі своїм шоу у Лас-Вегасі

Адель вчора, 18 вересня, відкрила своє грандіозне шоу "Weekends with Adele". Концерт відбувся у Caesars Palace у Лас-Вегасі.

Зірка з'явилася на сцені у розкішному образі. На ній була елегантна чорна оксамитова сукня до підлоги з одним оголеним плечем. Вбрання спеціально для неї створив бренд Schiaparelli.

Адель / Фото: Getty Images

Талію артистка прикрасила атласним поясом із драпуванням, який вона закріпила вишуканою золотою брошкою.

Аутфіт знаменитість доповнила укладанням з локонами, макіяжем із чорними стрілками і блискучими тінями на повіках. У вухах у неї були золоті сережки-кільця, а на руках – золоті браслети і каблучки. Французький манікюр завершив лук співачки.

Адель / Фото: Getty Images

Адель розпочала концерт своїм хітом Hello, пише Daily Mail. Потім вона виконала Easy On Me, Rolling in Deep, Hometown Glory, I Drink Wine та інші свої популярні композиції. Її виступ супроводжувався гарними візуальними спецефектами.

Адель / Фото: Getty Images

"Дуже дякую, що повернулися до мене. Це має саме такий вигляд, як я собі уявляла, це просто ідеально, дякую", - сказала Адель, як повідомляє The Mirror.

Співачка також спустилася до зали, де сиділи її коханий Річ Пол і 10-річий син Анджело. Вона підійшла до бойфренда і поцілувала його.

Нагадаємо, Weekends with Adele – це серія концертів Адель, з якими вона буде виступати до березня 2023 року.

Перший концерт мав відбутися 20 січня цьогоріч, але співачка за день до нього скасувала усі виступи. Причиною скасування вона назвала коронавірус, але, за інформацією інсайдерів, справжньою причиною стали примхи Адель.

Квитки на концерти шанувальники зірки давно вже розкупили. Їхня вартість становила 85 - 685 доларів. Але перекупники продавали їх навіть за тисячі доларів.

Читайте також: