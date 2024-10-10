В елегантній оксамитовій сукні на прем'єрі: Селена Гомес підкреслила фігуру вбранням від Schiaparelli

Акторка та співачка Селена Гомес з'явилася на прем'єрі фільму "Емілія Перес" у Лондоні. Захід відбувся у межах 68-го Лондонського кінофестивалю у готелі Corinthia Hotel London.

32-річна Селена позувала фотографам у обтислій чорній оксамитовій сукні від Модного Schiaparelli. Це було приталене вбрання із щільної тканини та з вертикальним простроченням. У верхній частині сукні — над грудьми — її прикрашав невеликий виріз із золотим оздобленням у вигляді замкової щілини.

Селена доповнила лук масивними золотими прикрасами від бренду, а також чорними туфлями, лаконічними макіяжем та зачіскою.

Селена Гомес / Фото: Getty Images

Селена помітно схудла і має зараз надзвичайний вигляд. Особливо часто вона обирає чорні сукні, щоб підкреслити на своїй красивій фігурі. Нещодавно фільм "Емілія Перес" також представили на 62-му Нью-Йоркському кінофестивалі і Селена вийшла до фотографів у сукні з бантом від бренду Vera Wang.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

А у вересні подібну сукню чорного кольору Селена одягла на 76 церемонію вручення премії "Еммі". Гомес сяяла у довгій сукні від бренду Ralph Lauren.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

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