В елегантній оксамитовій сукні на прем'єрі: Селена Гомес підкреслила фігуру вбранням від Schiaparelli

Селена прилетіла до Лондона на кінофестиваль.
Акторка та співачка Селена Гомес з'явилася на прем'єрі фільму "Емілія Перес" у Лондоні. Захід відбувся у межах 68-го Лондонського кінофестивалю у готелі Corinthia Hotel London.
32-річна Селена позувала фотографам у обтислій чорній оксамитовій сукні від Модного Schiaparelli. Це було приталене вбрання із щільної тканини та з вертикальним простроченням. У верхній частині сукні — над грудьми — її прикрашав невеликий виріз із золотим оздобленням у вигляді замкової щілини.
Селена доповнила лук масивними золотими прикрасами від бренду, а також чорними туфлями, лаконічними макіяжем та зачіскою.
Селена помітно схудла і має зараз надзвичайний вигляд. Особливо часто вона обирає чорні сукні, щоб підкреслити на своїй красивій фігурі. Нещодавно фільм "Емілія Перес" також представили на 62-му Нью-Йоркському кінофестивалі і Селена вийшла до фотографів у сукні з бантом від бренду Vera Wang.
А у вересні подібну сукню чорного кольору Селена одягла на 76 церемонію вручення премії "Еммі". Гомес сяяла у довгій сукні від бренду Ralph Lauren.
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