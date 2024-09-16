В елегантній оксамитовій сукні: Селена Гомес сяяла на червоній доріжці церемонії "Еммі"

Зірка мала чарівний та дуже гламурний вигляд на церемонії.

Акторка, співачка та засновниця косметичного бренду Rare Beauty — Селена Гомес — відвідала 76 церемонію вручення премії "Еммі". Захід відбувся в Лос-Анджелесі, а його тріумфатором став серіал про феодальну Японію XVII століття "Сьогун". Він отримав 17 нагород, зокрема за "Найкращий драматичний серіал". Далі йде серіал "Ведмідь" з 11 нагородами.

Селена під час церемонії оголосила переможця у категорії "Найкращий актор другого плану в комедійному серіалі", яким, до речі, став Ебон Мосс-Бахрах із шоу "Ведмідь".

Сама Гомес сяяла на церемонії у чорній оксамитовій довгій сукні від бренду Ralph Lauren.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Сукня фасону "русалка" ідеально сиділа на фігурі зірки. Прикрашали вбрання довгий шлейф та галтер з камінням. Образ Гомес доповнила прикрасами з діамантами від Tiffany & Co., макіяжем і лаконічною зачіскою.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Селена цього разу не отримала нагороди, проте серіал, в якому вона знімалася — "Вбивства в одній будівлі" — отримав аж три номінації, але не виграв у жодній, хоча перший сезон серіалу 2022 року переміг у категорії "Найкращий комедійний серіал". Проте зовсім нещодавно Селена зі своїми колегами оголосила, що "Вбивства в одній будівлі" продовжили на п'ятий сезон, тому шоу має шанс отримати ще одну "Еммі", але вже наступного року.

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