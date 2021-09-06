В елегантній синій сукні та з красивим укладанням: Барбара Палвін на Венеційському кінофестивалі

В елегантній синій сукні та з красивим укладанням: Барбара Палвін на Венеційському кінофестивалі

На Венеційському кінофестивалі відбувся показ фільму "Офіційна компетенція" з Пенелопою Крус і Антоніо Бандерасом у головних ролях.

На доріжці крім головних героїв були присутні й інші гості. Зокрема 27-річна угорська модель і колишній "ангел" білизняного бренду Victoria's Secret Барбара Палвін вийшла до фотографів в цей вечір.

Барбара Палвін / Associated Press

Барбара Палвін / Associated Press

Дівчина була одягнена в темно-синю максісукню з червоною деталлю на талії доповнивши образ чорними босоніжками на підборах. Вбрання дуже вдало сиділо на фігурі моделі. Образ зірка доповнила насиченим макіяжем з димчастими тінями на повіках і чорними стрілками, а також красиво локонами накрутила волосся.

Барбара Палвін / Getty Images

Раніше Барбара Палвін вже позувала на відкритті Венеційського кінофестивалю. Того вечора вона з'явилася на доріжці в сукні цікавого крою від Giorgio Armani з колекції Fall-Winter 2018 року.

Барбара Палвін / Associated Press

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