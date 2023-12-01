В елегантній сорочці та чорних штанах: акторка Зої Дойч на світському заході Max Mara

Вона постала перед камерами у діловому стилі.

29-річна Зої Дойч — дочка голлівудської зірки, акторки Леї Томпсон, відомої за фільмом "Назад у майбутнє", відвідала захід бренду Max Mara, присвячений акторці Ярі Шахіді. Жінка отримала цього року нагороду Women In Film Max Mara "Обличчя майбутнього".

Зої Дойч / Фото: Getty Images

З цієї нагоди Зої одягла елегантний аутфіт від бренду Max Mara, в якому поєднала класичну білу сорочку на ґудзиках та широкі чорні штани зі складками у зоні стегон.

Образ вона доповнила стильною білою сумкою з дерев'яною ручкою та червоними туфлями на підборах.

Сумка Зої Дойч / Фото: Getty Images

Туфлі Зої Дойч / Фото: Getty Images

Також Дойч зробила макіяж з ніжним блиском на губах, уклала своє каштанове волосся в локони і прикрасила вуха золотими сережками. Деталями макіяжу вона поділилася у Instagram.

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