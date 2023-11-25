В елегантній сукні і розкішних прикрасах: бразильська акторка в ефектному образі відвідала премію

Бразильська акторка Паола Олівейра продемонструвала в Instagram свій ефектний образ, у якому вона відвідала церемонію нагородження премією International Emmy Awards.

Зірка обрала для своєї появи елегантну чорну сукню від бренду Rachel Gilbert фасону "рибка" з невеликим шлейфом і оголеними плечами. Вбрання чудово підкреслило її спокусливі форми.

Паола Олівейра/Instagram

Вечірній аутфіт Паола доповнила розкішними прикрасами від Flavia Vetorasso jewelry. Вона зробила гарну зачіску з локонами і макіяж із чорними стрілками і тінями кольору курної троянди.

Паола Олівейра/Instagram

Паола Олівейра/Instagram

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