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В елегантній сукні і розкішних прикрасах: бразильська акторка в ефектному образі відвідала премію

В елегантній сукні і розкішних прикрасах: бразильська акторка в ефектному образі відвідала премію

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
194
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1 хв
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В елегантній сукні і розкішних прикрасах: бразильська акторка в ефектному образі відвідала премію

Паола Олівейра/Instagram

Паола Олівейра вечірнім вбранням підкреслила свої спокусливі форми.

Бразильська акторка Паола Олівейра продемонструвала в Instagram свій ефектний образ, у якому вона відвідала церемонію нагородження премією International Emmy Awards.

Зірка обрала для своєї появи елегантну чорну сукню від бренду Rachel Gilbert фасону "рибка" з невеликим шлейфом і оголеними плечами. Вбрання чудово підкреслило її спокусливі форми.

Паола Олівейра/Instagram / ©
Паола Олівейра/Instagram

Вечірній аутфіт Паола доповнила розкішними прикрасами від Flavia Vetorasso jewelry. Вона зробила гарну зачіску з локонами і макіяж із чорними стрілками і тінями кольору курної троянди.

Паола Олівейра/Instagram / ©
Паола Олівейра/Instagram
Паола Олівейра/Instagram / ©
Паола Олівейра/Instagram

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Дата публікації
Перегляди
194
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