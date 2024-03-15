В елегантній сукні і розкішних прикрасах: Джессіка Честейн на заході у Мілані

Джессіка Честейн відвідала галавечер із нагоди 100-річчя ювелірного дому Damiani в театрі Альціоне у Мілані.

Для своєї появи акторка обрала елегантну чорну сукню максі від бренду Oscardela Renta без бретельок і з пікантним декольте. На шиї у неї була розкішна прикраса від Damiani, у вухах – діамантові сережки, а на пальці - каблучка з цього комплекту.

Джессіка Честейн / Фото: Getty Images

Аутфіт Джес доповнила гарним укладанням із легкими локонами, макіяжем із довгими віями і помадою кольору курної троянди.

Нагадаємо, Джессіка Честейн на церемонію вручення премії Гільдії кіноакторів з'явилася у чорній мереживній сукні А-силуету від бренду Armani Privé.

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