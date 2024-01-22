В елегантній сукні і з каблучкою за 2,5 мільйона доларів: наречена американського мільярдера Джеффа Безоса на премії

Лорен Санчес у чорній сукні від Balenciaga з'явилася на світському заході.

Колишня журналістка і наречена американського мільярдера, засновника Amazon Джеффа Безоса – 54-річна Лорен Санчес – відвідала щорічну церемонію вручення премії "Живі легенди авіації", яка відбулася у готелі "Беверлі Гілтон" у Беверлі-Гіллз.

Для такої події жінка обрала ефектний аутфіт. На ній була елегантна чорна сукня по фігурі, без бретельок, з драпуванням і невеликим шлейфом від Balenciaga з осінньої кутюрної колекції бренду 2023 року.

Лорен Санчес / Фото: Getty Images

Аутфіт Лорен доповнила чорними оперними рукавичками зі спандексу. Вона зробила високу зачіску, випустивши спереду пасма, макіяж із акцентом на очах, вуха прикрасила великими діамантовими сережками, а руку – обручкою від Безоса вагою 20-30 карат, вартістю приблизно 2,5 мільйона доларів.

Нагадаємо, на вечірці бренду Dolce&Gabbana у межах Тижня моди у Мілані Лорен Санчес з'явилася у сексуальній прозорій мереживній сукні зі сміливим декольте.

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