В елегантній сукні і з каблучкою за 2,5 мільйона доларів: наречена американського мільярдера Джеффа Безоса на премії

Лорен Санчес у чорній сукні від Balenciaga з'явилася на світському заході.
Колишня журналістка і наречена американського мільярдера, засновника Amazon Джеффа Безоса – 54-річна Лорен Санчес – відвідала щорічну церемонію вручення премії "Живі легенди авіації", яка відбулася у готелі "Беверлі Гілтон" у Беверлі-Гіллз.
Для такої події жінка обрала ефектний аутфіт. На ній була елегантна чорна сукня по фігурі, без бретельок, з драпуванням і невеликим шлейфом від Balenciaga з осінньої кутюрної колекції бренду 2023 року.
Аутфіт Лорен доповнила чорними оперними рукавичками зі спандексу. Вона зробила високу зачіску, випустивши спереду пасма, макіяж із акцентом на очах, вуха прикрасила великими діамантовими сережками, а руку – обручкою від Безоса вагою 20-30 карат, вартістю приблизно 2,5 мільйона доларів.
Нагадаємо, на вечірці бренду Dolce&Gabbana у межах Тижня моди у Мілані Лорен Санчес з'явилася у сексуальній прозорій мереживній сукні зі сміливим декольте.
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