В елегантній сукні і з крихітним песиком на руках: ефектна Демі Мур на Лазуровому узбережжі

61-річна акторка у красивому образі total black сяяла на фотоколі в Каннах.

Демі Мур з'явилася на фотоколі боді-горора The Substance від режисера Коралі Фаржеа, у якому вона зіграла головну роль.

Там вона постала разом зі своїм домашнім улюбленцем – крихітним чихуахуа Пілафом, якого тримала на руках.

Демі Мур / Фото: Associated Press

Акторка мала ефектний вигляд в елегантній довгій чорній сукні без бретельок у ледь помітну смужку. Вбрання мало цікаві вирізи зверху, а також тонкий ремінець із чорною квіткою, який підкреслив її тонку талію.

Демі Мур / Фото: Associated Press

Аутфіт Демі доповнила чорними туфлями, чорними сонцезахисними окулярами, сережками-кільцями з діамантами і каблучками з великими діамантами.

Демі Мур / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на червоній доріжці Каннського кінофестивалю Демі Мур сяяла в обтислій червоній сукні з бісером, лелітками і V-подібним декольте від Giorgio Armani Prive.

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