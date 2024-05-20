В елегантній сукні і з ниткою перлів: Кейт Бланшетт в ефектному образі сяяла на Лазуровому узбережжі

Акторка з'явилася на Каннському кінофестивалі у гарному вбранні від Jean Paul Gaultier.

Кейт Бланшетт відвідала показ фільму "Учень" (The Apprentice) від режисера Алі Аббасі.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

На червоній доріжці акторка постала в елегантній сукні-бюстьє від Jean Paul Gaultier, у якій мала стрункий та ефектний вигляд.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Спереду сукня була чорною, ззаду – ніжно-рожевою, а з внутрішньої сторони – зеленою, яку Кейт демонструвала через розрізи по боках.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Оголені плечі зірка прикрасила вишуканою ниткою з перлами та діамантами.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Аутфіт Бланшетт доповнила рожево-чорними туфлями з ремінцями і на шпильках.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Акторці зробили гарне укладання, макіяж у ніжних відтінках і французький манікюр. У вухах у неї були лаконічні діамантові сережки.

Нагадаємо, Кейт Бланшетт презентувала фільм "Чутки" у Каннах у розкішній золотій сукні Louis Vuitton з драпіруванням на грудях і невеликим шлейфом, яка переливалася від спалахів фотокамер.

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