В елегантній сукні кольору бургунді з вишивкою: Оксана Пекун у красивому образі виступила на концерті

Народна артистка України і телеведуча мала розкішний вигляд на музичному заході.

Оксана Пекун опублікувала в Instagram знімки свого чарівного образу, у якому вона виступила на концерті "Пісенна садиба".

Оксана Пекун/Фото Євгеній Несін

На заході народна артистка постала в елегантній сукні трендового кольору бургунді з гарною вишивкою квітів і птаха. Вбрання також мало V-подібний виріз, рукава-ліхтарики і тканинний пояс на талії зі срібними китицями.

Оксана Пекун/Фото Євгеній Несін

Аутфіт Оксана доповнила туфлями кольору металік на шпильках. У зірки була стильна зачіска, вечірній макіяж, темно-бордовий манікюр і довгі сережки.

Оксана Пекун/Фото Євгеній Несін

Оксана Пекун/Фото Євгеній Несін

А ще Пекун показала в Instagram Stories красивий фотоколаж із світлин зі своїм чоловіком – продюсером Володимиром Коваленком, з яким вчора, 24 грудня, вони відзначили 30-річчя подружнього життя.

Оксана Пекун із чоловіком/Instagram Оксани Пекун

Нагадаємо, Оксана Пекун презентувала пісню про кохання і кліп на неї, у якому знявся її чоловік.

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