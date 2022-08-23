В елегантній сукні на тлі українського прапора: Катерина Кухар показала гарне відео

Катерина Кухар опублікувала в Instagram гарне відео. На ньому балерина в елегантній сукні граціозно проходить на тлі українського прапора, який майорить. У ролику грає музика пісні гурту Kalush "Стефанія".

У підписі зірка привітала всіх із Днем прапора.

"Символ нашої боротьби, волі та незламності! Символ нашої свободи, який майорить по всьому світу! Наші два кольори сміливості! З Днем Державного прапора України", - написала під відео балерина.

Нагадаємо, з Днем прапора привітав своїх підписників і пес-сапер Патрон. На знімках він постав у гарній вишиванці.

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