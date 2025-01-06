В елегантній сукні Prada і з ретрозачіскою: Селена Гомес прийшла на "Золотий глобус" із нареченим

Цьогоріч Гомес була номінована у двох категоріях за роль у фільмі "Емілія Перес" і телесеріалі "Убивства в одній будівлі".

Селена Гомес відвідала 82-гу церемонію вручення премії "Золотий глобус" у Лос-Анджелесі. На захід вона завітала у супроводі свого нареченого – музичного продюсера Бенні Бланко, в обіймах якого позувала перед фотографами.

Селена Гомес і Бенні Бланко / Фото: Associated Press

Артистка обрала для своєї появи ніжний аутфіт. На ній була елегантна небесно-блакитна сукня від Prada з відкритими плечима і довгим хвостом-шлейфом, який тримала на руці. Лук Селена доповнила блакитними гостроносими туфлями.

Селена Гомес і Жак Одіар / Фото: Associated Press

У неї була ретрозачіска з локонами, макіяж із пишними віями, прикраси Tiffany & Co. – діамантові сережки-цвяшки у вухах і розкішне кольє на шиї. А на безіменному пальці дівчини сяяла заручальна каблучка від коханого.

Селена Гомес і Бенні Бланко / Фото: Associated Press

Гомес сфотографувалася з режисером фільму "Емілія Перес" Жаком Одіаром, а також зі своїми колегами з цього мюзиклу.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Селена Гомес на відкриття фестивалю Palm Springs International Film Awards одягла білий штанний костюм від бренду Ralph Lauren.

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