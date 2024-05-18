В елегантній сукні та тренчі зі шлейфом: Ума Турман сяяла на червоній доріжці Каннського кінофестивалю

Акторка з'явилася на Лазуровому узбережжі, щоб презентувати новий фільм зі своєю участю.

У Франції, у межах Каннського кінофестивалю, відбулася прем'єра фільму "О, Канада" режисера Пола Шредера. Сюжет заснований на романі американського письменника Рассела Бенкса. Головні ролі у фільмі виконають Річард Гір та Джейкоб Елорді, але також у цій картині з'явилася і Ума Турман.

Ума Турман / Фото: Associated Press

У день прем'єри жінка вийшла на червону доріжку і сяяла перед фотокамерами ніжному образі від бренду Burberry.

Вбрання складалося з довгої сукні відтінку айворі виконаної з шовку. Вона мала прямий фасон і підкреслювала шовковим поясом талію.

Ума Турман / Фото: Associated Press

Доповнив сукню Уми оверсайз тренч — характерна для бренду Burberry річ, яка є його характерною рисою та постійною у всіх колекціях. Тренч був зі шлейфом, а Ума носила його трохи приспустивши з плечей, як накидку.

Ума Турман / Фото: Associated Press

Доповнювали цей розкішний вечірній образ прикраси – у вухах акторки красувалися сережки з величезними жовтими діамантами, а на зап'ясті руки був браслет із дрібнішим камінням. Зачіска в неї була низька — волосся їй зібрали і уклали на один бік з напуском на вухо.

Ума Турман / Фото: Associated Press

Цікавим акцентом стала маленька рожева троянда у руках, з якою акторка вийшла на червону доріжку.

Ума Турман / Фото: Associated Press

Ума Турман / Фото: Associated Press

Цей її вихід у світ стався після появи на Met Gala 2024 у блакитній сукні з метеликами, яку для неї створив бренд дизайнерки Торі Берч. Метелики були на плечах та спині виробу. А зроблені вони з шовкової органзи повністю вручну.

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