В елегантній сукні у флористичний принт: красива Мей Маск на показі Dior у Парижі

В елегантній сукні у флористичний принт: красива Мей Маск на показі Dior у Парижі

У Парижі вчора, 4 липня, відбувся показ модної колекції Dior Haute Couture Fall-Winter 2022-2023, який відвідало багато знаменитих особистостей.

Однією з гостей показу стала 74-річна мати Ілона Маска — модель та бізнесвумен Мей Маск. Для заходу вона обрала легку довгу сукню з широкими рукавами та флористичним принтом.

Мей Маск / Фото: Associated Press

Доповнили образ маленька стьобана сумка Lady Dior, яку також дуже любила леді Діана, та біжутерія, теж від Dior. Макіяж очей знаменитості перегукувався з кольором сукні, а ось помада на губах була ніжного відтінку.

Мей Маск / Фото: Associated Press

Зазначимо, що особливістю модного шоу стали декорації у вигляді величезних вишитих картин, які створила українська художниця Олеся Трофименко.

Колекція Dior Haute Couture FW22 / Фото: Associated Press

Колекція Dior Haute Couture FW22 / Фото: Associated Press

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