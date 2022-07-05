В елегантній сукні у флористичний принт: красива Мей Маск на показі Dior у Парижі

У Парижі вчора, 4 липня, відбувся показ модної колекції Dior Haute Couture Fall-Winter 2022-2023, який відвідало багато знаменитих особистостей.
Однією з гостей показу стала 74-річна мати Ілона Маска — модель та бізнесвумен Мей Маск. Для заходу вона обрала легку довгу сукню з широкими рукавами та флористичним принтом.
Доповнили образ маленька стьобана сумка Lady Dior, яку також дуже любила леді Діана, та біжутерія, теж від Dior. Макіяж очей знаменитості перегукувався з кольором сукні, а ось помада на губах була ніжного відтінку.
Зазначимо, що особливістю модного шоу стали декорації у вигляді величезних вишитих картин, які створила українська художниця Олеся Трофименко.
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