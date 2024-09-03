В елегантній сукні від Louis Vuitton: чарівна Кейт Бланшетт на кінофестивалі у Венеції

55-річна акторка обрала для своєї появи вбрання від французького Дому моди.

Кейт Бланшетт відвідала Венеційський кінофестиваль. Вона прийшли на прем'єру комедійного бойовика "Самотні вовки" (Wolfs), у якому головні ролі зіграли голлівудські друзі – Джордж Клуні і Бред Пітт.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

На червоній доріжці Кейт позувала в елегантній чорній сукні фасону "рибка" від Louis Vuitton. Вбрання мало оголені плечі, хвилясту зону декольте та асиметричний поділ.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Лук вона доповнила чорними гостроносими туфлями, гарним укладанням, макіяжем із акцентом на очах, срібними сережками та діамантовою каблучкою.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Про фільм:

Двоє професійних "чистильників" – "самотніх вовків" – мають об'єднатися, щоб приховати сліди гучного злочину. Та звичайна справа перетворюється на справжній безлад, чого герої не очікували.

В український прокат стрічка вийде 19 вересня.

Нагадаємо, Кейт Бланшетт побувала на вечері Armani Beauty. Там вона постала у чорних широких штанях і відвертому топі, який складався з торочки з намистинами і нюдової підкладки.

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