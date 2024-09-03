В елегантній сукні від Louis Vuitton: чарівна Кейт Бланшетт на кінофестивалі у Венеції

55-річна акторка обрала для своєї появи вбрання від французького Дому моди.
Кейт Бланшетт відвідала Венеційський кінофестиваль. Вона прийшли на прем'єру комедійного бойовика "Самотні вовки" (Wolfs), у якому головні ролі зіграли голлівудські друзі – Джордж Клуні і Бред Пітт.
На червоній доріжці Кейт позувала в елегантній чорній сукні фасону "рибка" від Louis Vuitton. Вбрання мало оголені плечі, хвилясту зону декольте та асиметричний поділ.
Лук вона доповнила чорними гостроносими туфлями, гарним укладанням, макіяжем із акцентом на очах, срібними сережками та діамантовою каблучкою.
Про фільм:
Двоє професійних "чистильників" – "самотніх вовків" – мають об'єднатися, щоб приховати сліди гучного злочину. Та звичайна справа перетворюється на справжній безлад, чого герої не очікували.
В український прокат стрічка вийде 19 вересня.
Нагадаємо, Кейт Бланшетт побувала на вечері Armani Beauty. Там вона постала у чорних широких штанях і відвертому топі, який складався з торочки з намистинами і нюдової підкладки.
Читайте також:
- На обіді з Єлизаветою II: Кейт Бланшетт розповіла про кумедне прохання від чоловіка королеви – принца Філіпа
- У штанях з лампасами і з екстравагантним поясом: Кейт Бланшетт у стильному луку сходила на радіоефір
- У драматичному комбінезоні з V-подібним вирізом: Кейт Бланшетт на шоу Giorgio Armani Privé