В елегантній сукні з бантиком: Мішель Єо відвідала захід Cartier у Гонконгу

Її образ був жіночним, гламурним та дуже елегантним.

Лауреатка премії "Оскар" Мішель Єо відвідала захід ювелірного бренду Cartier — світську вечерю, яка відбулася у Гонконгу, у готелі Rosewood. Захід був присвячений ролі жінки в історії бренду.

Для появи на червоній доріжці 60-річна акторка одягла елегантну чорну сукню міді з глибоким декольте, широкими бретельками та лаконічним поясом із бантиком від Dior.

Сукня була виготовлена зі щільної чорної атласної тканини, а її поділ прикрашало невелике мереживо. Образ зірка доповнила чорними туфлями-човниками, елегантним укладанням та коштовностями з діамантами та смарагдами, наданими їй Cartier.

Мішель Єо / Фото: Getty Images

Також кілька кадрів із цієї події Мішель показала у Instagram.

Нагадаємо, що цього року акторка стала лауреаткою "Оскара" у категорії "Найкраща акторка" за її роль у фільмі "Все скрізь і водночас".

Читайте також: