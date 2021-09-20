В елегантній сукні з декольте: Кейт Вінслет на церемонії "Еммі-2021"

Акторка отримала нагороду на свою нову роботу в мінісеріалі.
Проти ночі 20 вересня в Лос-Анджелесі відбулася 73-тя церемонія вручення головної телевізійний премії "Еммі-2021". Захід минув у готелі JW Marriott.
Однією з тих, хто відвідав церемонію стала акторка Кейт Вінслет. Вона отримала статуетку в категорії "головна жіноча роль в мінісеріалі" за роботу в кримінальному драматичному серіалі "Мейр з Істтауна".
За нагородою акторка вийшла в чорній сукні Armani з невеликим шлейфом і V-подібним декольте. Також вбрання мало невеликі легкі рукава з тонкого шовку, які додавали образу витонченості.
Доповнили вбрання Кейт зачіска з кількома прядками, які обрамляли її обличчя, лаконічний макіяж і золоті прикраси з каменями.
Церемонія "Еммі" відбувалася виключно за участі вакцинованих гостей, кількість глядачів була обмеженою, а деякі переможці в різних номінаціях отримували свої нагороди дистанційно.
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