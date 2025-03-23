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В елегантній сукні з галтером: струнка Алессандра Амбросіо на заході у Лос-Анджелесі

В елегантній сукні з галтером: струнка Алессандра Амбросіо на заході у Лос-Анджелесі

Алессандра Амбросіо / Фото: Getty Images

Модель обрала для свого аутфіту вбрання від британського бренду.

Алессандра Амбросіо відвідала захід Clarins ICONS у Музеї кіноакадемії у Лос-Анджелесі.

Перед фотокамерами модель з'явилася в елегантній чорній сукні з білим галтером і вставками на топі від бренду Roland Mouret. У цьому вбранні Алессандра мала стрункий і привабливий вигляд.

Алессандра Амбросіо / © Getty Images
Алессандра Амбросіо / Фото: Getty Images

Амбросіо зробила укладання з локонами на один бік, макіяж із стрілками і ніжно-рожевим блиском на губах та темно-пудровий манікюр. Вуха вона прикрасила розкішними сережками з камінням, а руки – каблучками. 

Нагадаємо, Алессандра Амбросіо папараці заскочили на прогулянці з бойфрендом у Лос-Анджелесі.

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